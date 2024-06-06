В Орловской области появились первые стобалльники

Пока что их 14.

Столько выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ – по химии и по литературе. Результаты утвердила государственная экзаменационная комиссия Орловской области.

Как отметили в департаменте образования региона, наивысший результат смогли получить одиннадцатиклассники не только из областной столицы, но также из районных центров и небольших сёл.

Так, известно, что в число стобалльников вошли Анастасия Астапова (выпускница Гимназии города Ливны), Полина Виноградова (из школы №9 города Мценска), Валерия Борзых (из Колпнянского лицея). Все они добились высшего результата на экзамене по химии.

ЕГЭ по химии и литературе входили в число первых. Их сдавали ещё в мае.

ИА «Орелград»