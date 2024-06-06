Поликлиника Колпнянской ЦРБ заработала после ремонта

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Работы обошлись примерно в 46 миллионов рублей. Двухэтажное здание, построенное в 1980-м году, обновили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена».

Также в результате ремонта здесь сделали частичную перепланировку помещений. Регистратура переехала со второго на первый этаж.

Также на первом этаже оборудовали безбарьерную среду – для удобства пожилых пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В детском крыле здания работают кабинеты педиатров, а также стоматолога для несовершеннолетним. Во взрослом – терапевты и узкие специалисты.

«В перспективе в поликлинике откроются специализированные кабинеты, где пациентам смогут провести гастроскопию и колоноскопию, а также операции одного дня», – рассказали в депздраве.

Также дополнением к капитальному ремонту стало благоустройство прилегающей территории. По многочисленным просьбам местных жителей подъездные пути и дорожки заасфальтировали.

Напомним, что поликлинику должны были сдать ещё в ноябре минувшего года.

ИА «Орелград»