Поликлиника Колпнянской ЦРБ заработала после ремонта

6.6.2024 | 11:40 Медицина, Новости

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Работы обошлись примерно в 46 миллионов рублей. Двухэтажное здание, построенное в 1980-м году, обновили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена».

Также в результате ремонта здесь сделали частичную перепланировку помещений. Регистратура переехала со второго на первый этаж.

Также на первом этаже оборудовали безбарьерную среду – для удобства пожилых пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В детском крыле здания работают кабинеты педиатров, а также стоматолога для несовершеннолетним. Во взрослом – терапевты и узкие специалисты.

«В перспективе в поликлинике откроются специализированные кабинеты, где пациентам смогут провести гастроскопию и колоноскопию, а также операции одного дня», – рассказали в депздраве.

Также дополнением к капитальному ремонту стало благоустройство прилегающей территории. По многочисленным просьбам местных жителей подъездные пути и дорожки заасфальтировали.

Напомним, что поликлинику должны были сдать ещё в ноябре минувшего года.

Фото: vk.com/zdravorelobl
Фото: vk.com/zdravorelobl

ИА «Орелград»


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