В орловский картофелезавод вложат ещё 1,7 миллиарда

6.6.2024 | 13:34 Важное, Новости, Экономика

Дополнительное соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Его скрепил своей подписью губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Гранд Фрайз» увеличит свои вложения в проект по глубокой переработке картофеля, запущенный в минувшем году на территории особой экономической зоны «Орел». Планируется, что предприятие сможет выпускать до 135 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Ранее речь шла о 100 тоннах.

Завод будет производить картофель-фри, а также картофельные оладьи. Пока что запуск предприятия намечен на второй квартал следующего года.

Благодаря дополнительным инвестициям для завода закупят новое оборудование. Общий объём вложений в проект составит 19,2 миллиарда рублей.

Запуск завода позволит создать около 300 новых рабочих мест.

На данный момент на месте будущего производства идут земельные работы. Здесь готовятся возводить основной корпус завода.

ИА «Орелград»


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