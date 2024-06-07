Цены на продукты потянули за собой орловскую инфляцию

Продовольственные товары отметились самым большим подорожанием.

В Орловской области в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 0,3 процента, в том числе на продовольственные товары цены увеличились на 0,5 процента, на непродовольственные товары – на 0,3 процента, на услуги – на 0,2 процента. Такие данные приводит Орелстат в своем ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Орловской области.

«Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4 процента (в апреле 2023 года – 100,4 процента)», – следует из информации статистиков.

Также аналитики подсчитали, что в апреле 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 19 204,9 рубля в расчете на месяц. Стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 5656,5 рубля Повышение указанных показателей по сравнению с мартом 2024 года составило 0,3 и 0,6 процента соответственно.

Структура среднеобластной стоимости условного минимального набора продуктов питания, в расчете на одного человека в месяц, выглядит следующим образом: хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,6 процента, молочные продукты – 23,5 процента, мясопродукты – 19,6 процента, картофель, плоды и овощи – 13,2 процента, рыбопродукты – 4,7 процента, жиры – 3,5 процента, яйца – 3,4 процента, сахар и кондитерские изделия – 2,7 процента. Доля всех прочих продуктов питания составляет 2,8 процента.

ИА «Орёлград»