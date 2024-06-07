На Орловщине зарегистрировали 21 сообщение о коррупции

Таковы первые итоги текущего года.

О них говорили на заседании Координационного совещания глав правоохранительных органов региона.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, за первые пять месяцев года зарегистрировано 21 сообщение о преступлениях коррупционной направленности. Имеются в виду случаи, когда речь идёт о бюджетных средствах.

В результате возбуждения уголовных дел пресечена преступная деятельность семи лиц, которые возглавляли государственные и муниципальные учреждения, а также коммерческие предприятия.

Также в текущем году суды региона рассмотрели пять дел о преступлениях коррупционной направленности. По итогам свои приговоры получили семь лиц.

Прокурор области Алексей Тимошин отметил, что принимаемых мер недостаточно, и предложил коллегам скоординировать усилия для дальнейшей работы в этом направлении.

ИА «Орелград»