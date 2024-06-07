На Орловщине зарегистрировали 21 сообщение о коррупции

7.6.2024 | 10:25 Закон и порядок, Новости

Таковы первые итоги текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

О них говорили на заседании Координационного совещания глав правоохранительных органов региона.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, за первые пять месяцев года зарегистрировано 21 сообщение о преступлениях коррупционной направленности. Имеются в виду случаи, когда речь идёт о бюджетных средствах.

В результате возбуждения уголовных дел пресечена преступная деятельность семи лиц, которые возглавляли государственные и муниципальные учреждения, а также коммерческие предприятия.

Также в текущем году суды региона рассмотрели пять дел о преступлениях коррупционной направленности. По итогам свои приговоры получили семь лиц.

Прокурор области Алексей Тимошин отметил, что принимаемых мер недостаточно, и предложил коллегам скоординировать усилия для дальнейшей работы в этом направлении.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования