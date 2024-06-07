В Орле рассказали о важном налоговом нюансе

Жителям региона посоветовали после оплаты налога проверить пени.

В Орле состоялось заседание Общественного совета при УФНС России по Орловской области. Его провела руководитель налогового ведомства Ирина Емельянова. В числе прочего она затронула вопрос о задолженности. По ее словам, в данном направлении проводится большая работа. По состоянию на 1 мая 2024 года количество должников – физических лиц в регионе снизилось на 31,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако есть важный нюанс, о котором следует знать.

«Налогоплательщик после наступления срока уплаты гасит задолженность и думает, что исполнил свой долг, – цитирует Ирину Емельянову пресс-служба УФНС. – Но есть один нюанс: пеня рассчитывается за каждый день просрочки и фиксируется только после поступления всей суммы налога на счет. Поэтому, если налог оплачивается не своевременно, необходимо обязательно через некоторое время проверить сумму пени».

Ознакомиться с детализацией по налогам и узнать даты платежей, проверить наличие или отсутствие задолженности, а также пополнить Единый налоговый счет через банковскую карту можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». В УФНС также напомнили о том, что приближается срок уплаты налога на доходы физических лиц. Если налогоплательщик в срок не позднее 2 мая 2024 года отчитался о своих доходах за 2023 год, то оплатить НДФЛ ему необходимо не позднее 15 июля 2024 года.

«Кроме того, корректно заполнить платежные документы и не допустить ошибок при оплате налогов и возникновения задолженности поможет интернет-сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин», – подсказали в областной налоговой службе. – Сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и позволяет формировать платежные документы и оплачивать налоги, сборы, пошлины онлайн через банки-партнеры ФНС как за себя, так и за третье лицо».

ИА «Орёлград»