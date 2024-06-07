Лечение орловцев за пределами региона обошлось в 138 миллионов

Стало известно, на что расходовал бюджетные средств территориальный ФОМС.

Расходы бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первый квартал 2024 года составили 2,668 миллиарда рублей, или 20,2 процента к плану года. Об этом говорится в отчетном докладе Фонда, представленном на согласование Орловскому облсовету народных депутатов. Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 2,654 миллиарда рублей, что составляет 20,3 процента от плана года и 99,5 процента от общей суммы расходов.

В их состав вошла, в частности, оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, которая составила 138,747 миллиона рублей. Кроме того, 36,05 миллиона рублей составила оплата за лечение граждан, застрахованных в других регионах страны, но пролеченных на Орловщине. Расходы на выполнение функций аппарата Фонда в отчетном периоде времени составили 13,725 миллиона рублей, или 17,7 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные затраты составляют 0,5 процента.

Из отчета также следует, что по состоянию на 1 апреля 2024 года остаток средств бюджета Фонда составил 685,374 миллиона рублей, в том числе 659,63 миллиона рублей – на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Еще 22,974 миллиона рублей – это средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Оставшиеся 2,025 миллиона рублей представляют собой средства нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Кроме того, в остатке учтены 729,2 тысячи рублей. В данном случае речь идет о доходах от денежных взысканий и штрафов, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года.

ИА «Орёлград»