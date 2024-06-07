Неудавшееся «покрытие кобылы» оценил орловский суд

Довольно необычный иск рассмотрел Орловский районный суд.

Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала жительница Орловского муниципального округа, ответчиком выступил один из конноспортивных комплексов Московской области. Орловчанка сочла, что были нарушены ее права, как потребителя, и потребовала взыскания убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. В иске она пояснила, что ей принадлежит лошадь, кобыла. В начале 2022 года она доставила животное в подмосковный конноспортивный комплекс, заключив с ним договор о предоставлении услуг по содержанию лошади.

По мнению истицы, лошадь была доставлена туда для репродукции. Однако, по ее версии, орловская кобыла так и не была покрыта подмосковным жеребцом. Из этого хозяйка лошади сделала вывод, что услуга по покрытию лошади оказана не была. Это послужило основанием для ее отказа от исполнения договора и поводом забрать кобылу у ответчика.

«В период нахождения кобылы у ответчика для целей покрытия истцом были понесены расходы: 60 000 рублей оплачено по договору о предоставлении услуг по содержанию лошади, 41 000 рублей – за перевозку лошади в Московскую область, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Кроме того ранее, решением мирового судьи с истца в пользу ответчика дополнительно взысканы денежные средства по договору в размере 37 289 рублей, что, по мнению истца, также следует считать ее убытками при неполучении услуги по репродукции (покрытию) кобылы жеребцом и подлежащим взысканию с ответчика в полном объеме».

Однако в удовлетворении иска орловчанке было отказано. Суд установил, что договор был заключен на содержание лошади на территории конноспортивного комплекса. Претензий по качеству оказания данной услуги истица не высказывала. Следовательно, посчитал суд, услуги по соответствующему договору были оказаны в полном объеме. Что касается репродукции, то письменный договор на оказание конкретно такой услуги, как выяснилось, сторонами не заключался.

«Конкретный перечень действий по оказанию услуги «репродукция» и сроки ее оказания, оплата услуги сторонами не определены, ее стоимость не согласована, – сообщили в пресс-службе суда. – Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств оказания ответчиком некачественной услуги по репродукции (покрытию) кобылы, которые привели к убыткам истца, и отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орёлград»