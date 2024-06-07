Орловщина поучаствует в судьбе 5 миллионов семей

Правительство региона обещает обеспечить условия для комфортного проживания.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области». Она была принята в 2022 году, и срок ее действия истекал в 2027 году. Однако теперь он продлен до 2029 года. При этом общий объем финансирования сокращен с 7,88 миллиарда рублей до 2,185 миллиарда рублей. Тем не менее, поставлены большие цели и задачи, причем региональная программа привязана к федеральному проекту.

Основными целями аналогичной программы Российской Федерации являются: увеличение годового объема ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров к 2030 году; улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 миллионов семей; расселение до 2024 года 9,5 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда; повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году; обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения.

На уровне региона целями государственной программы заявлены: расселение до 2029 года 1,91 тысячи человек из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; расселение до 2029 года 34,32 тысячи квадратных метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; улучшение качества городской среды в полтора раза; улучшение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно справочной информации, приложенной к программе, на территории Орловской области имеется 122 многоквартирных дома площадью жилых помещений в них 67,8 тысячи квадратных метров, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2017 года.

ИА «Орёлград»