В Орле дети участников СВО прокатились на речном трамвае

Поездку организовали в администрации Орла.

Как рассказали в мэрии, мероприятие подготовило городское управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства. Также помощь оказала предприниматель Ольга Терехова и её компания «Водный мир».

В путешествие по Оке пригласили 30 мальчиков и девочек из семей участников специальной военной операции. Перед прогулкой дети прошли инструктаж и получили спасательные жилеты.

«Прогулка удалась на славу», – отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что орловская прокуратура помогла восстановить права участников СВО. Бойцы не могли получить компенсацию на оплату жилья из-за сложностей с документами.

ИА «Орелград»