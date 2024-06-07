В Орле дети участников СВО прокатились на речном трамвае

7.6.2024 | 10:41 Новости, Общество, СВО

Поездку организовали в администрации Орла.

Фото: Администрация Орла

Как рассказали в мэрии, мероприятие подготовило городское управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства. Также помощь оказала предприниматель Ольга Терехова и её компания «Водный мир».

В путешествие по Оке пригласили 30 мальчиков и девочек из семей участников специальной военной операции. Перед прогулкой дети прошли инструктаж и получили спасательные жилеты.

«Прогулка удалась на славу», – отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что орловская прокуратура помогла восстановить права участников СВО. Бойцы не могли получить компенсацию на оплату жилья из-за сложностей с документами.

ИА «Орелград»


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