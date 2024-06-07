На выходных в Орловской области ожидаются дожди и грозы

Погодные условия характеризуются как неустойчивые.

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

Как пояснили синоптики, за последние сутки сильные дожди зарегистрированы на всех метеостанциях области. Наибольшее количество осадков выпало в Ливнах (20 миллиметров на квадратный метр). Сутками ранее отметились Мценск (25 миллиметров на квадратный метр) и Болхов (16 миллиметров на квадратный метр).

С сегодняшнего до завтрашнего вечера в области ожидается переменная облачность. Днём возможны кратковременные дожди с грозами. Температура в ночное время будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов, в дневное – от плюс 22 до плюс 27.

Также дожди и грозы в целом по региону прогнозируются в ночь на субботу, но в воскресенье будет ясно.

Что касается областного центра, то в ближайшие 24 часа в Орле существенных осадков не ожидается. Температура составит от плюс 11 градусов ночью до плюс 25 градусов днём. Ветер будет дуть с севера со скоростью до 13 метров в секунду.

ИА «Орелград»