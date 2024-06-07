Под Орлом нетрезвый водитель устроил гонки с полицией

В итоге он врезался в столб.

Дорожный инцидент произошёл в ночь на четверг в Орловском муниципальном округе, сообщает «Первый областной».

ГАИ попыталась остановить белую «семёрку», которой управлял 20-летний парень. Однако он не выполнил требования, а, наоборот, прибавил газу. Началась погоня.

В итоге «ВАЗ» не вписался в поворот и врезался в столб. Это произошло на территории села Плещеево у дома по улице Школьной, 3.

Экспертиза установила, что водитель был нетрезв. По словам парня, он должен уйти в армию уже в этом месяце. Это и стало причиной нахождения «в подпитии». Также молодой водитель объяснил своё бегство от ГАИ страхом.

Тем не менее, теперь ему придётся нести ответственность по всей строгости закона. Кроме того, орловец должен будет оплатить эвакуацию машины и её пребывание на штрафстоянке.

Ранее стало известно, что в Орле у здания обладминистрации сбили женщину.

ИА «Орелград»