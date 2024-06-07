В Орловской области снова не хватает донорской крови

На этот раз в дефиците оказалась вторая группа.

Орловская станция переливания крови сигнализирует о нехватках запасов жизненно важной жидкости. Такая информация появилась на официальном сайте учреждения.

Сейчас в регионе не хватает крови 2-й группы и с положительным, и с отрицательным резусом. Другие разновидности пока представлены в достаточном количестве.

Известно, что в среднем в орловской службе крови принимают от 30 до 60 человек в день.

Сдать кровь можно в областном центре (на Наугорском шоссе, 2), в Ливнах (Капитана Филиппова, 64-А) и Мценске (20 июля, 2-А).

Записаться на донацию можно через портал Госуслуг, а также по телефону. Звонки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу с 13:00 до 15:30.

Контактные номера:

Орёл – 8 (4862) 41-75-89,

Ливны – 8 (48677) 2-02-93,

Мценск – 8 (48646) 4-03-93.

ИА «Орелград»