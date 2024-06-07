Почти половина орловских саженцев не вписалась в нормы

Экспертам не понравился их внешний вид, состояние корней и стеблей.

Специалисты Территориального управления Россельхознадзора подвели итоги выездного обследования, проведенного в мае этого года в отношении личных подсобных хозяйств Орловской области. Обследовали тех, кто выращивает саженцы плодовых деревьев на продажу. Всего было изучено более 3000 саженцев. В рамках контроля также было отобрано 10 проб, которые были проверены на соответствие требованиям нормативных документов. Образцы были направлены в аккредитованную испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Установлено, что 1400 саженцев не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, состоянию корней и стеблей, – сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора. – С целью недопущения нарушения обязательных требований при реализации посадочного материала Управлением объявлены предостережения».

Тем временем в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщили, что в одном из частных домовладений региона была выявлена курчавость малины. Образец веточки малины с признаками поражения был доставлен в отдел карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории. Эксперты провели исследования и не обнаружили карантинных объектов. Но было выявлено заболевание – курчавость малины.

«Курчавость малины – вирусное заболевание, оно практически не лечится, – пояснили в учреждении. – Симптомы на листиках: они более мелкие, сморщенные, грубоватые и имеют слегка бронзовый оттенок. Особо хорошо это видно на нижней стороне листа. Листочки, находящиеся в верхней части растения, закручиваются вниз, а через год они уже желтоватые и сильно кудрявые. У пораженных кустиков стебли более утолщенные, они коренастые и низкие. Ягодные ветки тоже изменяются, становятся укороченными».

Кисти с плодами, продолжают эксперты, выглядят уродливо, а вкус и вид плодов портится. Они становятся маленькими, кособокими, сухими и кислыми, причем при определенных обстоятельствах дачник рискует совсем не получить урожая. «Заболевание переносится при обрезке садовым инструментом, его могут занести насекомые, – добавили эксперты. – Полностью избавиться от этого недуга с помощью химических препаратов невозможно. Более надежный способ: при обнаружении первых признаков кусты выкапываются и сжигаются сразу же».

ИА «Орёлград»