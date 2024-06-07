Оценщиков рабочих мест в Орле будут снимать на видео

С 1 сентября обновятся правила аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

По сообщению Государственной инспекции труда в Орловской области, правительство страны своим постановлением обновило правила аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда. Они вступят в силу уже с 1 сентября текущего года. Согласно изменениям экспертом будет признаваться заявитель, прошедший аттестацию и сведения о котором внесены в соответствующий реестр, что подтверждается выпиской из него.

«До принятия поправок экспертом признавалось лицо, получившее сертификат, – уточнили в Госинспекции труда в Орловской области. – Аттестационное испытание заявитель сможет пройти в форме дистанционного тестирования с использованием Единой системы идентификации для госуслуг. При отсутствии необходимых функциональных возможностей тестирование будет проходить в указанном в уведомлении месте».

Еще одним важным новшеством станет обязательная видеофиксация процедуры тестирования. Решения о внесении сведений в реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, будет принимать Минтруд РФ, на что ему отводится всего один рабочий дня после завершения тестирования. Данные о прохождении аттестации вносятся в реестр в день принятия решения. Выписка из реестра, формирующаяся в автоматическом режиме, будет удостоверять право на выполнение работ по спецоценке условий труда, добавили в ведомстве.

Ранее Федерация профсоюзов Орловской области сообщала, что в 2023 году в регионе было проведено 294 проверки соблюдения законодательства о труде, в ходе которых было выявлено 311 нарушений. По результатам реагирования работодатели 301 нарушение оперативно устранили. Также была оказана правовая помощь 1123 членам профсоюзов. С участием правовых инспекторов труда профсоюзов в судах было рассмотрено 21 обращение. Судебные разбирательства касались установления досрочной пенсии, трудового стажа, производственного травматизма, работы во вредных условиях труда, сокращения на работе, незаконного увольнения и т.д. Все они завершились в пользу работников.

ИА «Орёлград»