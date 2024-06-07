Под Орлом с размахом отметят день рождения Пушкина

Праздник российской словесности пройдет в Спасском-Лутовинове.

В Орловской области 8 июня состоится литературный праздник, посвященный 225-летию рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его организатором является Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Как сообщили в музее, праздничная программа откроется с самого утра, когда на аллеях откроются две уличные выставки — «Орел — литературная столица» и «Пушкин в кинематографе». Последняя будет представлены московским Музеем кино.

«На центральной поляне Областная публичная библиотека имени И.А. Бунина представит выставку книг «Литературная палитра: от классики до современности», – сообщают организаторы. – Гости музея смогут поиграть в дворянские игры – серсо, бадминтон и крокет, и сделать фотографии в нарядах XIX века. С 15 часов на аллеях усадебного парка появятся барышни и кавалеры тургеневской поры. С ними можно будет сфотографироваться и взять уроки бальных танцев и хороших манер».

На 14 часов запланировано начало очень многих мероприятий. Одно из них – «Открытый микрофон». На площадке между Домом-музеем Тургенева и Флигелем изгнанника желающие смогут почитать фрагменты произведений Пушкина и других русских писателей. Также в 14 часов начнут работу площадки «Художественный салон», «Цветочная лавка», «Шляпная мастерская» и «Читаем сказки с Ариной Родионовной».

«Посетители смогут попытать удачи в литературном казино, разгадать Тургеневский кроссворд, поиграть в игры «В мире Тургенева», «В гостях у сказки», «Буриме», а также поучаствовать в викторине «Знатоки Пушкина», Пушкинском диктанте и эпистолярном мастер-классе «Языком Тургенева», – перечислили организаторы.

В 15 часов в пространстве между Домом-музеем Тургенева и Флигелем изгнанника стартует ток-шоу «Культурный слой», посвященное образу провинциального города в русской литературе. Его проведет Наталья Меркурьева, руководитель Центра чтения Орловской областной библиотеки имени Бунина. По окончании ток-шоу состоится встреча с орловскими поэтами. Апофеозом праздника станет выступление Губернаторского симфонического оркестра Орловской государственной филармонии и программа с участием актеров Орловского государственного академического театра имени Тургенева.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орёлград»