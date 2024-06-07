Орловец поплатился за секретный пожар

В дело вмешалась прокуратура.

Надзорное ведомство защитило права многодетной матери из Заводского района Орла.

В марте минувшего года женщина приобрела долю в жилом доме. Затем она попыталась отремонтировать жилище. В процессе выяснилось, что в доме когда-то был пожар. Однако предыдущий владелец не сообщал ей об этом.

«Строители обратили внимание на то, что стены и балки дома обгорели. При этом предыдущий собственник намеренно скрыл от покупательницы факт пожара», – рассказали в прокуратуре Орловской области.

Ведомство обратилось в суд с иском и потребовало взыскать с продавца недвижимости средства, необходимые на устранение вскрывшихся недостатков. Эти требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»