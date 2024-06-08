Новые правила оплаты командировок утвердили во Мценске

В порядок возмещения командировочных расходов внесены изменения.

Мценский городской Совет народных депутатов внес изменения в положение «О порядке и размерах возмещения командировочных расходов работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Мценска». Поправки были внесены по предложению главы города Мценска, в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ и постановлением правительства страны об особенностях направления работников в служебные командировки.

Согласно новой редакции документа, оплата суточных производится за каждый день нахождения в командировке, если командированные не имеют возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, в следующих размерах: при направлении в командировку в города Москву и Санкт-Петербург, города Московской области – в размере 700 рублей; при направлении в командировку за пределы Орловской области – в размере 500 рублей.

При направлении в командировку в пределах Орловской области размер суточных составляет всего 100 рублей. При направлении мценских служащих в командировку на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей размеры командировочных будут рассчитываться в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28 октября 2022 года. В случае командирования работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в такую местность, откуда они по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеют возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

Также новым положением предусмотрена выплата надбавок к суточным при служебных командировках на территории иностранных государств. Эта норма касается работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых предусмотрена военная служба.

ИА «Орелград»