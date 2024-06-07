Орловщина не пережила непогоду без происшествий

Накануне в области прошёл грозовой фронт.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, это привело к нескольким инцидентам.

В частности, накануне в Ливнах около 13 часов разряд молнии попал в трубу вытяжки дома. Однако это не вызвало пожара.

Произошло только короткое замыкание без последующего возгорания. Тем не менее, на место выезжали сотрудники 7-й пожарной части.

Кроме того, уже этой ночью после полуночи сотрудники МЧС выезжали на вызов в областном центре. На 1-й Пушкарной дерево упало на дорогу. Его пришлось убирать силами чрезвычайного ведомства.

Также в результате прохождения грозового фронта на телефон службы спасения неоднократно поступала информация об отключениях электроснабжения в населенных пунктах. Однако аварийные бригады энергетиков оперативно устраняли отключения.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы семь раз.

ИА «Орелград»