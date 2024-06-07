В Орловской области газопроводы оказались ничейными

Вопрос пришлось решать через суд.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарушения выявили в Верховском районе. Оказалось, что на территории местного Галичинского сельского поселения в деревне Труды находятся газопроводы без ясного статуса.

Они не состояли на балансе ни у одной организации и, фактически, являлись «бесхозяйными объектами». При этом администрация сельского поселения не принимала меры к исправлению данной ситуации и оформлению данных объектов в муниципальную собственность.

Прокурор района обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Оно было удовлетворено. Теперь дело осталось за исполнением судебного акта.

Ранее стало известно, что на Орловщине зарегистрировали 21 сообщение о коррупции.

ИА «Орелград»