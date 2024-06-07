Орловская область подружилась с «Национальным фитнес-сообществом»

Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском экономическом форуме.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Документ скрепили подписями глава департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов и президент сообщества Елена Силина.

Стороны договорились о создании условий для развития фитнес-индустрии в Орловской области и взаимодействия с представителями фитнес-центров регионов.

Для этого планируется обмениваться информацией, проводить консультации, рабочие встречи и круглые столы. Также работа будет нацелена на вовлечение граждан в регулярные занятия физкультурой и спортом и другую деятельность.

На данный момент в «Национальное фитнес-сообщество» входят около трёх тысяч фитнес-клубов из 85 субъектов РФ и 63 региональных представительства.

ИА «Орелград»