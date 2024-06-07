В Орловской области введут прогрессивку для богатых

Облсовет рассмотрит вопрос на внеочередной сессии.

Она состоится 11 июня. Помимо прочих вопросов, депутаты рассмотрят проект федерального закона, вводящий изменения в Налоговый кодекс.

Ожидается, что в целом по стране поправки затронут около 3% трудоспособного населения (около 2,5 миллиона человек). Условно, это граждане с доходом более 200 тысяч рублей в месяц. Участников СВО перемены не коснутся.

Речь идёт о серьёзной реформе – введении прогрессивной системы налогообложения. Она устанавливает пять размеров НДФЛ – в зависимости от размера доходов физлица.

Чем больше зарабатывает гражданин, тем больше ему придётся отдать государству. Так, предлагается ввести следующие ставки:

13% – для доходов до 2,4 миллиона рублей в год,

15% – от 2,4 до 5 миллионов,

18% – от 5 до 20 миллионов,

20% – от 20 до 50 миллионов,

22% – от 50 миллионов.

Сейчас в России для физических лиц действуют только две ставки налогообложения. При доходе до пяти миллионов в год гражданин платит 13%, выше этой суммы – 15%.

ИА «Орелград»