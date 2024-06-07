В Орловской области может появиться ещё один Почётный гражданин

Звание планируют присвоить Николаю Жернову.

Вопрос включён в повестку ближайшей (внеочередной) сессии областного совета. Её дату и содержание сегодня утвердил президиум регионального парламента.

Информацию сообщил в соцсетях спикер областного совета Леонид Музалевский.

Напомним, что Жернов тоже входит в число депутатов орловского парламента, а также в комитет облсовета по бюджету, налогам и финансам. Однако более всего он известен как руководитель ОАО «Агрофирма Мценская». Жернов возглавляет её с 1989-го года.

У орловца уже есть высокие награды. Его отметили орденом Почета, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также в 2017-м году орловца отметили орденом Александра Невского – за заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд.

Внеочередная сессия облсовета пройдёт 11 июня. Напомним, на предыдущем заседании звание Почётного гражданина присвоили Геннадию Зюганову.

ИА «Орелград»