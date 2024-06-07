Орловские власти ответили на претензии по квартирам для сирот

Ранее в СМИ сообщили о сокращении соответствующих планов.

В частности, такой материал опубликовал «Орёлтаймс». Материал под названием «Власти Орловской области решили резко сократить выдачу квартир сиротам» вышел накануне.

«Орёлград» тоже разместил публикацию на эту тему. Однако наше издание разобралось в вопросе более детально и выяснило, что изменения в планах властей вызваны тем, что в минувшем году план по закупкам квартир для данной категории граждан оказался перевыполнен. В 2023-м для сирот планировалось приобрести 171 квартиру, но по факту закупили 213 помещений. Таким образом, в этом году план не сократился, а просто остался прежним – 171 единица недвижимости.

Сегодня на портале Орловской области появился официальный ответ. Фактически, чиновники просто подтвердили ту же информацию, которую ранее опубликовал «Орёлград».

Они ещё раз напомнили, что в минувшем году перевыполнили план в 1,2 раза. «В 2024 году темпы работы по обеспечению жильем детей-сирот не снижаются. Показатель результативности обеспечения жильем сирот сохранён на уровне 2023 года (171 человек)», – пояснили представители обладминистрации.

Правда, при этом в числе изданий, опубликовавших неверную информацию, почему-то указывается и «Орёлград».

Тема стала обсуждаться после того, как соответствующая информация была озвучена на очередном заседании в правительстве Орловской области, которое состоялось 6 мая.

ИА «Орелград»