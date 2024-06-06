На Орловщине сиротам выдадут 171 квартиру

Таковы планы на текущий год.

По сравнению с данными за 2023-й, число выдаваемых квартир сократилось на 40 единиц (или примерно на 20%).

Однако в минувшем году власти перевыполнили свой план. Изначально они собирались приобрести всё ту же 171 квартиру, но по факту закупили целых 213 жилых помещений. Получается, что объём закупаемой недвижимости остался тем же.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, с начала текущего года для данных граждан приобретено 83 квартиры. На это потратили 215 миллионов рублей. Всего планируется пустить на данную статью расходов 475,7 миллиона рублей.

Также в области лицам из числа детей-сирот выдан 31 жилищный сертификат (на общую сумму 77 миллионов). Документ выдаётся гражданам, достигшим возраста в 23 года.

ИА «Орелград»