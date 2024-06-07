В Орле у здания обладминистрации сбили женщину

Пострадавшую госпитализировали.
Информацию сообщили в пресс-службе Управления ГАИ по Орловской области.
ДТП случилось накануне в 18 часов 20 минут. 23-летний водитель поворачивал на «Сузуки SX-4» с улицы Салтыкова-Щедрина на улицу Ленина (в районе здания областной администрации).
Машина наехала на 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по переходу, не оборудованному светофором. Повреждения оказались серьёзными – орловчанку госпитализировали.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 6 ДТП.
ИА «Орелград»