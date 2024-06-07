В Орле у здания обладминистрации сбили женщину

7.6.2024 | 15:30 Новости, Происшествия

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Управление ГАИ по Орловской области

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ГАИ по Орловской области.

ДТП случилось накануне в 18 часов 20 минут. 23-летний водитель поворачивал на «Сузуки SX-4» с улицы Салтыкова-Щедрина на улицу Ленина (в районе здания областной администрации).

Машина наехала на 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по переходу, не оборудованному светофором. Повреждения оказались серьёзными – орловчанку госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 6 ДТП.

ИА «Орелград»


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