В Орле у здания обладминистрации сбили женщину

Пострадавшую госпитализировали.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ГАИ по Орловской области.

ДТП случилось накануне в 18 часов 20 минут. 23-летний водитель поворачивал на «Сузуки SX-4» с улицы Салтыкова-Щедрина на улицу Ленина (в районе здания областной администрации).

Машина наехала на 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по переходу, не оборудованному светофором. Повреждения оказались серьёзными – орловчанку госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 6 ДТП.

ИА «Орелград»