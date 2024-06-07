Орловщина вошла в двадцатку регионов с лучшим инвестклиматом

7.6.2024 | 15:38 Новости, Экономика

Рейтинг озвучили на Петербургском экономическом форуме.

Фото: ИА «Орелград»

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации формировался по данным за 2023 год. Его уже на протяжении 10 лет составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (некоммерческая организация, созданная федеральным правительством).

По сравнению с предыдущим списком Орловская область поднялась на пять позиций и заняла 16 строчку, войдя, таким образом, в первую двадцатку рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По мнению составителей, в нашей области эффективно внедряется Региональный инвестиционный стандарт. А также – успешно функционируют все пять элементов системы поддержки инвестиционных проектов, а бизнесу оказывается всесторонняя помощь и предоставляются выгодные и льготные условия.

Ранее стало известно, что Орловщина заключила соглашение с «Национальным фитнес-сообществом».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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