Орловщина вошла в двадцатку регионов с лучшим инвестклиматом

Рейтинг озвучили на Петербургском экономическом форуме.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации формировался по данным за 2023 год. Его уже на протяжении 10 лет составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (некоммерческая организация, созданная федеральным правительством).

По сравнению с предыдущим списком Орловская область поднялась на пять позиций и заняла 16 строчку, войдя, таким образом, в первую двадцатку рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По мнению составителей, в нашей области эффективно внедряется Региональный инвестиционный стандарт. А также – успешно функционируют все пять элементов системы поддержки инвестиционных проектов, а бизнесу оказывается всесторонняя помощь и предоставляются выгодные и льготные условия.

Ранее стало известно, что Орловщина заключила соглашение с «Национальным фитнес-сообществом».

ИА «Орелград»