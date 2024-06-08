Амчанин отсудил компенсацию морального вреда после покупки иномарки

Мужчина посчитал, что ему неправомерно навязали дополнительные услуги.

Орловский областной суд оставил без изменения решение Мценского районного суда по иску местного жителя, купившего у коммерческой организации не только автомобиль, но и дополнительные услуги, которые ему не требовались. Как сообщили в пресс-службе Мценского районного суда, в прошлом году истец купил подержанную иномарку у одного из ООО, причем оформил ее в кредит. Вместе с договором купли-продажи он заключил еще и так называемый смешанный договор сроком на 5 лет.

Согласно ему фирма предоставляла покупателю услуги по абонентскому обслуживанию: право получать услуги по оценке автомобиля – определение его рыночной стоимости, годных остатков, восстановительного ремонта вследствие дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, ему были выданы независимые гарантии: «Продленная гарантия» для автомобилей после окончания гарантии завода-изготовителя, не старше 10 лет, и «Оплата лечения после ДТП» – неотложная и экстренная амбулаторно-поликлиническая помощь, реконструктивное лечение в условиях экстренного стационара; скорая медицинская помощь, экстренная стационарная помощь.

«По условиям смешанного договора оплата абонентского обслуживания составила 15 000 рублей, выдача «независимых гарантий» – 146 000 рублей, которые потребитель оплатил в день заключения этого договора, – следует из информации суда. – Истец не пользовался ни одной из предложенных услуг, спустя 13 дней направил юридическому лицу заявление о расторжении смешанного договора, возврате денежных средств, но фирма ответ на заявление не предоставила и денежные средства не вернула».

Мужчина посчитал, что нарушены его права как потребителя и обратился в суд, полагая, что фактически услуга по договору независимых гарантий была ему навязана и не была оказана. Суд удовлетворил исковые требования частично. Спорный договор был расторгнут. С ответчика в пользу истца взыскана стоимость договора в размере 146 000 рублей, компенсация морального вреда в сумме 10 000 рублей, штраф в размере 50 процентов от присужденной судом суммы – 82 398 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – 8796 рублей.

ИА «Орелград»