В Ливнах провели аудит госзакупок

Доля закупок у единственного поставщика в 2023 году составила 41,9 процента.

Контрольно-счетная палата города Ливны обнародовала результаты проведения аудита в сфере закупок. Сообщается, что в 2023 году для муниципальных нужд было проведено закупок на сумму 631,5 миллиона рублей, что составляет 78,6 процента по сравнению с закупками 2022 года. Конкурентными способами (электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме) было размещено закупок на 366,647 миллиона рублей, что составляет 58,1 процента в общем объеме закупок. Доля закупок у единственного поставщика в 2023 году составила 41,9 процента, единственным поставщикам достались контракты на общую сумму 264,859 миллиона рублей.

«Основная доля закупок при выборе конкурентных способов определения поставщика приходится на электронный аукцион – 351,749 миллиона рублей, 499 закупок или 95,9 процента от общей суммы закупок, размещенных конкурентными способами, – следует из информации КСП. – Способом запроса котировок в электронной форме было размещено 83 закупки (4,1 процента) на сумму 14,897 миллиона рублей».

Всего в 2023 году было заключено контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 613,016 миллиона рублей. Общая экономия за счет проведения закупок конкурентными способами составила 18,49 миллиона рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме в 2023 году пришелся на контракты, связанные со строительными работами, включая текущий и капитальный ремонт дорог.

Так, сумма закупок, связанных со строительными работами, составила 171,197 миллиона рублей. Самым крупным стал контракт по благоустройству общественной территории бульвар Октябрьский, цена которого составила 75,476 миллиона рублей. КСП также отмечает, что по итогам двух контрольных мероприятий информация о выявленных нарушениях законодательства была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

ИА “Орелград”