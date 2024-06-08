Под Орлом упрямого алиментщика отправили на исправление

Мужчина осужден за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Новосильский районный суд Орловской области осудил местного жителя за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. У мужчины имелась возможность избежать суда, но он последовательно прошел все стадии принудительного взыскания. Как пояснили в пресс-службе суда, решение о выплате алиментов ранее принял районный суд. Он обязал гражданина выплачивать на содержание его несовершеннолетнего сына 50 процентов величины регионального прожиточного минимума.

Выплаты должны производиться ежемесячно, до достижения ребенком совершеннолетнего возраста. Однако родитель оказался нерадивым и назначенные ему алименты не выплачивал. У него начала копиться задолженность, что, в конце концов, привело к возбуждении административного дела по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации. Оно было рассмотрено мировым судьей, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

«Будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, подсудимый, достоверно зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, являясь трудоспособным человеком, не испытывая тяжелых жизненных обстоятельств, в период с 31 мая 2023 года по 7 ноября 2023 года неоднократно совершил неуплату без уважительных причин денежных средств на содержание ребенка, – уточнили в суде. – Общая сумма задолженности за указанный период составила 32 401 рубль».

Погашение долга, даже частичное, могло бы помочь алиментщику избежать нового наказания. Однако он этого не сделал и предстал перед судом в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”