Бесхозные дороги под Орлом получили паспорта

Процесс постановки дорог на учет стартовал после проверок прокуратуры и КСП.

По мерам прокурорского реагирования администрацией Новодеревеньковского района проведена паспортизация автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. В ходе проверки было установлено, что ранее администрацией района меры к проведению паспортизации не принимались. А выполняется она на основе данных технического учета, которые используются для оценки состояния дорог и являются исходной информацией для их диагностики, планирования развития дорожной сети.

«С целью восстановления законности прокурор направил в суд заявление о признании бездействия администрации незаконным и обязании провести паспортизацию автомобильных дорог местного значения, – уточнили в прокуратуре региона. – Требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время судебное решение исполнено, на муниципальные автомобильные дороги Новодеревеньковского района изготовлены технические паспорта».

Ранее Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку эффективности использования средств регионального Дорожного фонда администрацией Новосильского района. По ее итогам было выявлено 316 фактов нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

В частности, были установлены нарушения Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Выразились они в «неосуществлении объектами контроля регистрационных действий в отношении 164 автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также неотражении в реестре муниципального имущества казны 152 автомобильных дорог». Иными словами, реально существующие дороги на бумаге оказались бесхозными.

По итогам проверки администрации Новосильского района были выданы предписания, после чего стартовал процесс легализации дорог. Так, 152 автомобильные дороги общего пользования местного значения были включены в реестр муниципального имущества казны Новосильского района, также организована работа по паспортизации автомобильных дорог. Приняты меры по регистрации права муниципальной собственности на объекты автомобильных дорог.

ИА «Орёлград»