Мценск ищет, у кого бы занять 40 миллионов рублей

Город готов взять банковский кредит под 18,5 процента годовых.

Глава Мценска Николай Кочетаев распорядился о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации. Как следует из преамбулы постановления, решение связано с недостатком собственных доходов бюджета города прогнозируемых в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов и в целях обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств в указанном периоде.

Официально кредит планируется взять в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мценска, в рамках программы муниципальных внутренних заимствований на 2024-2026 годы. Речь идет о сумме 40 миллионов рублей, которые городские власти готовы взять под ставку не более 18,5 процентов годовых со сроком погашения кредита не более 365 дней с даты подписания.

Финансовому управлению уже приказано предусмотреть в бюджете города Мценска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов указанный кредит в качестве источника погашения дефицита. Это же управление назначено муниципальным заказчиком по проведению отбора кредитного учреждения, у которого будут позаимствованы миллионы. Ранее Николай Кочетаев утвердил отчет об исполнении бюджета города Мценска за первый квартал 2024 года. Согласно ему, доходы за указанный период времени составили 261,326 миллиона рублей, кассовые расходы – 248,623 миллиона рублей. Таким образом, по итогам первого квартала сложился профицит бюджета в сумме 12,7 миллиона рублей.

Отчет был направлен на согласование в Мценский городской Совет народных депутатов и на анализ – в Контрольно-счетную палату. Глава города приказал администраторам доходов принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет Мценска текущих платежей в полном объеме и по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Получателям денежных средств было предписано принимать и исполнять бюджетные обязательства в пределах бюджетных ассигнований.

ИА «Орелград»