В Орловской области поймали почти 600 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция региона поделилась тревожной статистикой.

В Орловской области в 2024 году сотрудниками полиции выявлено уже 582 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Стоит отметить, что из них 324 действительно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено результатами медицинского освидетельствования. А 194 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, но в данном случае они по закону автоматически признаются пьяными за рулем.

Такие статистические данные привела пресс-служба Управления МВД России по Орловской области. Обращает на себя внимание тот факт, что 64 водителя попались пьяными за рулем повторно. Это означает, что им грозит уголовная ответственность с конфискацией автомобиля. Только на территории областного центра сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности за нетрезвую езду 143 водителей. Добавим, что с начала в регионе зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых четыре человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести.

«В целях предупреждения подобных правонарушений сотрудники городского УМВД проводят акцию «Сохрани Жизнь! Сообщи о пьяном водителе», – сообщили в Госавтоинспекции региона. – В ходе мероприятия они напоминают водителям о недопустимости употребления спиртных напитков за рулем и обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявлять бдительность и сообщать в органы внутренних дел о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения».

Кроме того, сотрудники Управления Госавтоинспекции регионального УМВД проводят дополнительные профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». В ведомстве привели такой пример: в ходе рейда сотрудники полиции остановили автомобиль, от водителя которого исходил резкий запах алкоголя. При помощи алкотестера водителя освидетельствовали на месте, норма содержания алкоголя у него в крови была превышена в несколько раз.

«В отношения водителя полицейские составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, – уточнили в пресс-службе УМВД. – Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средство на срок от 1,5 до 2-х лет. Транспортное средство помещено на специализированную штраф стоянку. Также в отношения водителя составлен административный материал за невыполнение требования об остановке транспортного средства. Санкция за данное нарушение – штраф в размере 500 рублей».

ИА «Орелград»