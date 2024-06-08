КСП рассказала, как появился аварийный ФАП под Орлом

Аудиторы отчитались о своей работе в 2023 году.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области на сессии Орловского облсовета народных депутатов представила отчет о своей деятельности в 2023 году. Из него следует, что приоритетным направлением контроля в минувшем году стали проверки целевого и эффективного расходования средств в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Анализ эффективности использования закупленного имущества проведен в рамках выездных контрольных мероприятий в пяти центральных районных больницах. Были выявлены нарушения при осуществлении закупок, исчисляемых в денежном эквиваленте на сумму 14,008 миллиона рублей и связанных с недостатками при обосновании стоимости и технических характеристик закупаемого медицинского оборудования, приемкой и оплатой работ при осуществлении капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, выполненных с отступлением от проектно-сметной документации и строительных норм и правил.

«Так, в ходе проверки установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых обязательств, техническое состояние здания фельдшерско-акушерского пункта «АГЛОС» при Новосильской ЦРБ по результатам проведенной экспертизы определено как аварийное, – следует из отчета КСП, – что повлекло необходимость дополнительных расходов на его демонтаж и принятие иных мер в целях обеспечения возможности оказания первичной медицинской помощи».

По результатам контрольного мероприятия департамент здравоохранения Орловской области принял меры «по изысканию дополнительных бюджетных средств на возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта, который по состоянию на 1 марта 2024 года введен в эксплуатацию». Исковые требования заказчика о взыскании причиненного ущерба, в том числе выплаченного аванса в размере 801,4 тысячи рублей, находятся на рассмотрении в арбитражном суде Орловской области. В целом по итогам проведенных проверок в рамках исполнения требований КСП был обеспечен возврат в бюджет неправомерно выплаченных средств подрядчикам в размере 207,7 тысячи рублей, устранены недостатки выполненных работ стоимостью 121,1 тысячи рублей.

ИА «Орелград»