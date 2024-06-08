В Орловской области внедрят новый способ приватизации

Поправки в региональный закон изучили депутаты облсовета.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели изменения в статью 2 Закона «О приватизации государственного имущества Орловской области». Законопроектом предлагается уточнить компетенцию органов государственной власти Орловской области в связи с введением с 1 июля 2024 года нового способа приватизации государственного имущества – приватизация имущества по минимально допустимой цене взамен приватизации без объявления цены.

Поясним, что в апреле этого года на своем 564-м заседании Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части уточнения условий отчуждения публичного имущества. Изменения ввели новый способ приватизации. Продажа государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене введена вместо продажи имущества без объявления цены. Она осуществляется, если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась.

«При этом минимальная цена государственного или муниципального имущества устанавливается в размере 5 процентов от цены первоначального предложения, указанной в информационном сообщении о продаже, – следовало из пояснительной записки к законодательной инициативе. – Предельный размер повышения цены продаваемого государственного или муниципального имущества не ограничен. Покупателем признается лицо, которое в ходе приема заявок предложило наибольшую цену такого имущества».

Также Орловский облсовет народных депутатов утвердил отчет об итогах приватизации госимущества Орловской области в 2023 году. Много заработать областной казне не удалось. Из отчета следует, что от приватизации планировалось получить 26,208 миллиона рублей, фактически же в казну поступило 5,313 миллиона рублей. В частности, за 298,6 тысячи рублей был продан земельный участок в поселке Культурная Посадка Глазуновского района, предназначенный под навес для машин. Еще 3,63 миллиона в казну принесла продажа участка в поселке Дружный Орловского муниципального округа. Кроме того, в 2023 году в казну региона было зачислено 1,148 миллиона рублей от нежилого помещения на улице Комсомольской в Орле, проданного в рамках плана приватизации 2022 года.

ИА “Орелград”