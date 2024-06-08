Во Мценске займутся погашением долгов и поиском бесхозных объектов

Власти задумались о подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Власти Мценска утвердили комплексный план и план-график подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному сезону 2024-2025 годов, а также персональный состав комиссии, которой поручено контролировать данный процесс. Поручения и рекомендации по традиции даны всем профильным ведомства. Так, управлению образования и отделу культуры и социальной политики администрация города Мценска поручила принять меры по обеспечению учреждений с постоянным пребыванием людей резервными источниками электроснабжения, в том числе на договорной основе, и перекидными рубильниками.

Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС поручено разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Управлению по муниципальному имуществу предписано проводить работу по выявлению бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры и принятию мер по оформлению на них права муниципальной собственности.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и административно-хозяйственная служба администрации города Мценска» с 1 июня начала ежедневно отчитываться о ходе подготовки к отопительному сезону перед областным департаментом ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Управляющим компаниям, а их в городе насчитывается семь, мэрия рекомендовала провести гидравлические испытания систем отопления, ревизию и ремонт внутридомовых сетей отопления, водо-, электро- и газоснабжения.

Также им рекомендовано принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса за потребленные ресурсы и услуги. На УК возложено выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период дворовых проездов и тротуаров, заготовка противогололедного материала. Им предстоит «разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда, в том числе с учетом привлечения для этих целей организаций различных форм собственности».

Коммунальным предприятиям, в том числе муниципальным, мэрия поручила принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, обеспечить котельные резервными автономными источниками электроснабжения и создать резерв горюче-смазочных материалов, провести необходимое техническое освидетельствование и диагностику оборудования.

ИА “Орелград”