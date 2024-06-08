Жителей Казюлькина призвали фильтровать воду

В ряде деревень под Орлом резко ухудшилось качество воды.

Администрация Болховского района обратилась к жителям сел Борилово, Большая Чернь и Руднево, поселков Владимировский, Перцевский и Успенский, а также деревень Кишкино и Козюлькина. Власти официально уведомили их об ухудшении качества питьевой воды в связи с выявлением превышения предельно допустимой концентрации солей и металлов. «Просим вас не употреблять воду для питьевых целей без проведения предварительной фильтрации», – говорится в обращении администрации Болховского района.

С подобными проблемами время от времени сталкиваются и жители других районов региона. По данным правительства, территория Орловской области характеризуется природным несоответствием качества подземных вод нормативным требованиям, связанным с естественными аномалиями. Основными причинами несоответствия проб питьевой воды установленным требованиям являются факторы природного характера – повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, а также высокий износ существующих водопроводных сетей и сооружений.

По итогам недавно проведенной в Орловской области инвентаризации было установлено, что в системах водоснабжения и водоотведения действует около 27 насосных станций водопровода и 1596 водозаборных сооружений. Протяженность сетей водоснабжения составляет 5,5 тысячи километров. На территории Орловской области расположено 23 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций, 900 километров сетей водоотведения.

Согласно отчету об инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 81,56 процента, канализационных насосных станций – 65,83 процента, сетей водоотведения – 66,7 процента, сетей водоснабжения – 68,79 процента, объектов водозабора – 73,32 процента, станций водоподготовки – 49,72 процента, водоносных объектов – 60,67 процента.

ИА «Орёлград»