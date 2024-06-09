Сборы налогов в Орловской области выросли на четверть

Только за первый квартал текущего года удалось собрать 13,7 миллиарда рублей.

В Орловской области в целом в консолидированный бюджет Российской Федерации за первый квартал текущего года поступило более 13,7 миллиарда рублей, что на 2,6 миллиарда рублей, или на 23,1 процента выше уровня платежей аналогичного периода прошлого года. Такую информацию озвучила руководитель регионального Управления ФНС России Ирина Емельянова, выступившая на заседании Общественного совета. Она отметила, что областной налоговой службе удалось обеспечить наполнение бюджетов всех уровней с положительной динамикой.

Кроме того, по состоянию на 1 мая 2024 года на территории Орловской области налоговики собрали более 10,4 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился в 1,5 раза, или на 3,6 миллиарда рублей. Напомним, что в 2023 году ПФР и ФСС России были объединены в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, поэтому уплачивать страховые взносы стало проще.

Также налоговики озвучили семь ключевых направлений своей деятельности по созданию благоприятной налоговой среды. Так, были названы: создание комфортных условий для уплаты налогов, сборов и страховых взносов; совершенствование налогового администрирования в условиях ЕНС; создание комфортных условий потребителям по предоставлению административных данных ФНС России; налоговый контроль на основе риск-анализа и побуждение налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязательств.

Кроме того, в публичную декларацию налоговиков вошли: усиление роли согласительных процедур, направленных на погашение накопленной налоговой задолженности в рассрочку, сохранение бизнеса и рабочих мест; развитие сервисности при разрешении споров и устранение причин возникновения споров; профессиональное развитие, направленное на повышение качества предоставления государственных и эффективности исполнения служебных обязанностей.

ИА «Орелград»