Мценские школьники летом поработают в школах

Городские власти рассказали о планах на летние каникулы.

Как уже рассказывал «Орелград», отчет о работе по организации отдыха детей в каникулярное время представила администрация города Мценска. Согласно ему, на каникулах отдых и оздоровление детей будут организованы по нескольким направлениям. Одно из них – трудоустройство несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета. На данный момент в школах Мценска запланировано трудоустройство в свободное от учебы время 48 подростков, из них в период летних каникул – 37.

В числе «трудящихся» будет один подросток, состоящий на учете в органах системы профилактики. В мэрии пояснили, что несовершеннолетних трудоустроят в экологические бригады, созданные на базе общеобразовательных организаций. Еще одним важным направлением работы по подготовке к летнему отдыху детей чиновники назвали профилактику несчастных случаев и обеспечение безопасных условий для обучающихся на территории муниципалитета.

«В истекшем периоде 2024 года на территории города Мценска потенциально опасных для детей объектов не выявлено, – сообщается в отчете. – С целью обеспечения безопасности в местах отдыха проведена акарицидная обработка в сквере Калинникова. Функционируют три детские площадки, вновь созданная умная спортивная площадка в микрорайоне Коммаш. В городском парке оборудована волейбольная площадка, зона воркаута, приведено в нормативное состояние футбольное поле и установлены трибуны».

В микрорайоне «В» работает физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Все объекты полностью соответствуют требованиям безопасности, заверили власти. В мэрии напомнили, что в городе имеется пляж на реке Зуша, на котором обеспечена работа спасательной станции. Купальный сезон взял старт 1 июня.

«Образовательными организациями проводится профилактическая работа среди обучающихся и родителей по вопросам безопасности в период летних каникул, в том числе на водных объектах, – следует из отчета. – Профилактические беседы проводят педагоги совместно с сотрудниками правоохранительных органов и МЧС. Регулярно, а в преддверии летнего отдыха особенно часто, осуществляется распространение памяток для учащихся и родителей в детские и родительские чаты. На официальных сайтах школ созданы странички безопасности».

ИА «Орелград»