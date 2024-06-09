Появилась «страховка» на случай смены имени детским омбудсменом

В этом случае правозащитнику придется менять служебное удостоверение.



Новый порядок выдачи служебного удостоверения уполномоченного по правам ребенка в Орловской области утвердили депутаты Орловского облсовета. Согласно документу, удостоверение правозащитнику выдается региональным парламентом. Оно действительно в течение срока полномочий детского омбудсмена и не более. Удостоверение без фотографии и необходимых реквизитов, установленных соответствующим законом Орловской области, а также с внесенными в него исправлениями считается недействительным.

Оформление удостоверения возложено на кадровое структурное подразделение аппарата Орловского областного Совета народных депутатов. Оно учитывается в специальном журнале. Удостоверение уполномоченному не позднее десяти дней со дня назначения на должность подписывает и вручает председатель Орловского облсовета или его заместитель.

«В случае изменения уполномоченным фамилии, имени или отчества, в случае утраты удостоверения, а также непригодности удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения осуществляется замена удостоверения, – говорится в новом порядке. – Замена удостоверения осуществляется на основании заявления уполномоченного с указанием причин замены в десятидневный срок со дня поступления заявления в Орловский областной Совет народных депутатов».

В случае изменения уполномоченным фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются документы, подтверждающие данный факт. Отдел кадров в течение пяти дней обязан оформить новое удостоверение, которому присваивается новый порядковый номер. По истечении срока полномочий или в случае досрочного прекращения полномочий удостоверение считается недействительным. Уполномоченный обязан сдать в отдел кадров в течение пяти дней со дня прекращения полномочий.

ИА “Орелград”