В Малоархангельске наказали водителя, спрятавшего стекла от гаишника

Водитель в орловском райцентре не дал автоинспектору измерить степень тонировки стекол.

Любопытное административное дело рассмотрел Малоархангельский районный суд Орловской области. Он назначил административный штраф местному жителю за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Инцидент произошел на дороге 24 мая 2024 года. По данным пресс-службы суда, в 16 часов 25 минут на улице Калинина города Малоархангельска местный житель, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен для проверки сотрудниками Госавтоинспекции.

Последние хотели измерить уровень тонировки стекол автомобиля, который, возможно, показался им завышенным по сравнению с предельно допустимыми нормами. Однако водитель повел себя странно. На законное требование сотрудника полиции «о предоставлении возможности произвести замер светопропускания передних боковых стекол транспортного средства не отреагировал, опустил передние боковые стекла своего автомобиля».

Кроме того, он отказался заводить двигатель, без чего поднять стекла и измерить уровень тонировки было невозможно. Его действия судья квалифицировал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Однако сам нарушитель придерживался иной версии. По его словам, препятствовать полицейскому он и не собирался.

Суду мужчина пояснил, что поднять стекла для демонстрации сотрудникам полиции и производства замера их светопропускания он не мог из-за технической неисправности стеклоподъемников передних боковых стекол. Но суд в эту версию не поверил, признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа. Постановление районного суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”