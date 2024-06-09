Орловчанку крупно оштрафовали за «чернобыльские» махинации

Болховский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном получении социальных выплат.

Как сообщает Болховский районный суд, вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному в первой инстанции еще в январе 2024 года. Спор затем дошел до апелляционной инстанции, которая оставила приговор суда первой инстанции в силе. Фигуранткой дела стала местная жительница. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 145 000 рублей. Также были удовлетворены граждански иски государственных органов, в пользу которых гражданка должна выплатить 522 645 рубля 35 копеек.

Как рассказали в пресс-службе суда, женщину уличили в махинациях с «чернобыльскими» выплатами. Было установлено, что с 2003 года по август 2017 года она фактически проживала на территории, «проживание на которой не влечет приобретение права на получение выплат гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Однако зарегистрирована была в Болховском районе, который включен в список «зараженных».

Зная об этом, женщина подала заявление на получение денежной выплаты, приложив к нему необходимые документы. В итоге такая выплата была ей назначена. Также была назначена социальная выплата на ее несовершеннолетних детей. Однако в ходе проверки, проведенной правоохранительными органами, было установлено, что женщина и ее дети в реальности на зараженной территории не проживают, а сам факт прописки на такой территории права на выплаты не дает.

«Своими преступными действиями гражданка, действуя с единым умыслом и с единой целью, не имея права на получение ежемесячной денежной выплаты за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом на себя и своих детей причинила государству материальный ущерб на общую сумму 522 645 рублей 35 копеек, что является крупным размером», – уточнили в пресс-службе Болховского районного суда.

ИА «Орёлград»