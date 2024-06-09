Под Орлом «плохие» деревья пометят несмываемой краской

Новые правила вырубки зеленых насаждений приняли в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение о порядке осуществления вырубки, сноса, посадки, пересадки и кронирования зеленых насаждений. Предыдущие правила признаны утратившими действие. Согласно новому документу в округе будет работать комиссия по зеленым насаждениям. Ее основная задача – обследовать местную растительность и принимать решения о том, что и как с ней делать. Она же будет определять места для так называемого компенсационного озеленения взамен вырубленных деревьев и кустарников.

При обследовании членам комиссии предписано особое внимание обращать на деревья с большим количеством сухих ветвей, с крупными и обломанными ветвями, застрявшими в кроне. С большими отслоениями коры, со структурными изъянами, к числу которых новые правила отнесли и дупла. «Приговоренные» к сносу деревья должны помечаться несмываемой краской на высоте 1 метр от уровня грунта.

Также установлены правила пересадки. Под нее подпадают не все растения. Например, местные власти ввели предельный возраст деревьев, которые разрешено пересаживать: для лиственных пород он составляет 25 лет, для хвойных пород – 35 лет. Кроме того, деревья должны быть жизнеспособными, сохранившими «декоративность и другие эстетические и экологические свойства». Как и прежде, самовольная вырубка и пересадка запрещены, за нарушения предусмотрена ответственность.

«Денежные средства на возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений поступают в бюджет Орловского муниципального округа и могут быть использованы по усмотрению администрации Орловского муниципального округа на мероприятия по озеленению или благоустройству территории», – говорится в новых правилах.

ИА «Орелград»