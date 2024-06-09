Виртуальную пушкинскую выставку открыли в Орле

Посетить eё можно на сайте областной библиотеки.

«Пушкин и Глинка» – под таким названием проходит виртуальная выставка, организованная отделом искусств Орловской областной библиотеки имени Бунина. Она приурочена сразу к двум знаковым датам: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. Посетить выставку и осмотреть виртуальные экспонаты можно на сайте областной библиотеки.

Организаторы пояснили, почему выставка посвящена сразу двум выдающимся деятелям искусства. Имена Пушкина и Глинки, по их мнению, соединены прочно и неразрывно, хотя в жизни они встретились ненадолго, а их дружба была прервана трагической гибелью Пушкина. Связь прослеживается в творчестве, ведь оба «создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке».

«В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого так же широко отразилось бы в музыке, как творчество Пушкина, – говорят в «Бунинке». – Особенно дорога для Пушкина была музыка Глинки. Они были не только современниками, но и единомышленниками. У Глинки и Пушкина было много общего: любовь к поэзии, к изящным искусствам, музы, круг знакомых, их имена связаны с нашим городом Орлом, а еще оба они родились в июне: Пушкин – 6 июня, а Глинка – 1 июня».

Тем временем, Государственный архив Орловской области в честь Пушкинского дня рассказал об открытии памятника Пушкину в Москве при помощи архивного документа. Речь идет о письме дворянина Алексея Хвостова, помещика села Воронец Елецкого уезда тогда еще Орловской губернии. Он писал сыну Александру в Саратов, письмо датировано 30 апреля 1880 года. Кстати, Александр Алексеевич Хвостов был министром юстиции Российской империи с июля 1915 года по июль 1916 года, министром внутренних дел с июля по сентябрь 1916 года.

«Друг мой Саша! Вот и май месяц на дворе…, – цитирует облархив историческое письмо. – 26 мая готовится в Москве великое торжество по случаю открытия памятника Пушкину. Сбор всех наличных литераторов и артистов, трехдневное пиршество с спичами и представление на театре всех драматических произведений великого поэта! Сережа отправился уже, чтоб быть на этом празднестве, и мамаша с удовольствием одобрила его желание. Ему будет весьма удобно все видеть, так как Лев Поливанов состоит Председателем Комиссии для всех приготовлений к этому Всероссийскому торжеству… Отец и друг Алексей Хвостов».

В архиве напомнили, что памятник Пушкину был открыт в Москве 6 (18) июня 1880 года. Он был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году его переместили на противоположную сторону площади.

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ИА «Орелград»