Орловец заплатит полмиллиона за драку в пивбаре

Мужчина жестоко и без причины избил посетителя питейного заведения.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью потерпевшего, возбужденное в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, изначально мужчина был обвинен по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, а именно в умышленном причинении тяжкого вреда, вызвавшем значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенном из хулиганских побуждений.

Было установлено, что инцидент произошел в сентябре 2022 года. В вечернее время подсудимый забрел в магазин «Пенный мир». Там хулиган поссорился с одним из посетителей, причем использовал для этого, как сообщается, малозначительный повод. Грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, публично демонстрируя пренебрежение к принятым обществом правовым и нравственным нормам, он умышленно и без какой-либо причины ударил потерпевшего ногами по лицу не менее четырех раз.

«В ходе рассмотрения уголовного дела судом была назначена дополнительная комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что в результате неправомерных действий подсудимого потерпевшему был причинен вред здоровью средней степени тяжести, – сообщили в пресс-службе суда. – С учетом представленных стороной обвинения доказательств, а также обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства, суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ».

То есть уже в суде действия хулигана были расценены как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ. Суд назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с самостоятельным следованием к месту отбывания наказания. Также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, отсудившего у своего обидчика компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА “Орелград”