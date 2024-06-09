Два карьера и пять свалок обнаружили сотрудники Россельхознадзора

Ведомство рассказало об итогах земельного контроля.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам первого квартала 2024 года. Один из отчетов был посвящен земельному контролю. За отчетный период времени в его рамках на территории двух указанных регионов специалистами ведомства было проведено 378 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 159 выездных обследований, 217 наблюдений за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) и две внеплановых проверки.

В целом за первый квартал 2024 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проконтролировано 22 134 га земель и выявлено 5408 га неиспользуемых, заросших сорной и древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения. Введено в хозяйственный оборот 4028 га. Кроме того, за отчетный период времени было выявлено два несанкционированных карьера и пять несанкционированных свалок. На сегодняшний день четыре свалки уже ликвидированы.

По данным ведомства, основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Ответственность за такие нарушения установлена статьями 8.7 и 8.8 КоАП РФ. На втором месте находятся нарушения обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.6 КоАП РФ

Замыкают тройку самых распространенных нарушения обязательных требований о порче земель веществами и отходами производства и потребления. В данном случае привлечь к ответственности могут в рамках статьей 8.6 и 8.7 КоАП РФ. Добавим, что Управлением Россельхознадзора в целях пресечения нарушений природоохранного законодательства активно ведется профилактическая работа. Так, за отчетный период времени было проведено 1526 профилактических мероприятий, в том числе 845 консультирований – разъяснения требований земельного законодательства, 127 информирований и 61 профилактический визит. По итогам мероприятий было выдано 493 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»