Ливны нацелились на нулевой травматизм

Программа с таким названием появилась в Ливенском районе.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила муниципальную программу «Нулевой травматизм». Как следует из преамбулы документа, она разработана в целях создания безопасных условий и охраны труда. Программа вводит общие организационно-технические мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников. Одной из главных целей является предотвращение несчастных случаев на производстве. Достигать ее планируется за счет снижения рисков ЧП, внедрения системы управления рисками, повышения уровня подготовки работников, использования оборудования, соответствующего государственным нормативам.

Главным принципом исполнения программы объявлен приоритет жизни работника и его здоровья, ответственность работодателей. Для успешной реализации программы местные власти планирует использовать механизм частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Данный механизм будет работать за счет взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев.

Предусмотрено проведение специальной оценки условий труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, организация контроля состоянием условий труда на рабочих местах, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, оперативное информирование работников о состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах.

Как минимум дважды в год в администрации района должны проводиться совещания, посвященные теме производственного травматизма, один раз в три года должно проводиться обучение ответственных лиц по охране труда, на базе аккредитованных организаций. По статистике, в 2023 году в Орловской области произошло 25 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями: два из них – групповые, пять – со смертельным исходом, 18 – с тяжелым исходом. Большинство несчастных случаев произошли по причине неудовлетворительной организации производства работ.

Напомним, 2 марта 2024 года в одном из производственных помещений ливенского предприятия во время проведения работ на высоте 43-летний работник упал в шахту лифта и погиб. 20 мая ЧП случилось на одном из предприятий по переработке сахара. Во время сварочных работ обрушились металлические конструкции. Два человека получили травмы различной степени тяжести.

ИА “Орелград”