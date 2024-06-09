Под Орлом реорганизуют детский сад?

Власти Орловского округа огласили итоги опроса населения.

Администрация Орловского муниципального округа обнародовала итоги проведения опроса местного населения, который был назначен по решению Окружного совета народных депутатов. Инициатором выступил глава округа. Опрос проводился в течение 14 календарных дней, с 14 мая по 27 мая 2024 года. Его участниками стали жители населенных пунктов Моховица, Альяное, Долбилово, Зареченский, Малеевка, Масальская, Паюсово, Шемякино, Шумово и Калуга (деревня на территории Орловского муниципального округа, не путать с одноименным городом).

Участникам задавали только один вопрос, также утвержденный решением депутатского корпуса. Звучал он так: «Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 с. Паюсово» Орловского муниципального округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Моховицкая средняя общеобразовательная школа»?

«Минимальная численность жителей территории, установленная в решении о назначении опроса граждан, составляет 70 человек, – пояснили в окружной администрации. – Общее число жителей территории, обладающих правом на участие в опросе, – 654 человека. Число жителей, принявших участие в опросе – 163 человека. Недействительными признаны 19 опросных листов. Результат подсчета голосов: «да» – 131, «нет» – 13».

Комиссия по проведению опроса, которую возглавляла Ольга Савенкова, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, постановила считать состоявшимся опрос граждан и одобренным их положительный ответ о реорганизации детского сада № 31 в селе Паюсово. Впрочем, окончательное решение остается за администрацией Орловского муниципального округа.

ИА «Орёлград»