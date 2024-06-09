Под Орлом реорганизуют детский сад?

9.6.2024 | 14:00 Новости, Образование

Власти Орловского округа огласили итоги опроса населения.

Фото: ИА “Орелград”

Администрация Орловского муниципального округа обнародовала итоги проведения опроса местного населения, который был назначен по решению Окружного совета народных депутатов. Инициатором выступил глава округа. Опрос проводился в течение 14 календарных дней, с 14 мая по 27 мая 2024 года. Его участниками стали жители населенных пунктов Моховица, Альяное, Долбилово, Зареченский, Малеевка, Масальская, Паюсово, Шемякино, Шумово и Калуга (деревня на территории Орловского муниципального округа, не путать с одноименным городом).

Участникам задавали только один вопрос, также утвержденный решением депутатского корпуса. Звучал он так: «Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 с. Паюсово» Орловского муниципального округа в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Моховицкая средняя общеобразовательная школа»?

«Минимальная численность жителей территории, установленная в решении о назначении опроса граждан, составляет 70 человек, – пояснили в окружной администрации. – Общее число жителей территории, обладающих правом на участие в опросе, – 654 человека. Число жителей, принявших участие в опросе – 163 человека. Недействительными признаны 19 опросных листов. Результат подсчета голосов: «да» – 131, «нет» – 13».

Комиссия по проведению опроса, которую возглавляла Ольга Савенкова, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, постановила считать состоявшимся опрос граждан и одобренным их положительный ответ о реорганизации детского сада № 31 в селе Паюсово. Впрочем, окончательное решение остается за администрацией Орловского муниципального округа.

ИА «Орёлград»


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