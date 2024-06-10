«Черную» табачницу будут судить в Орле

Орловчанку обвиняют в незаконном обороте табачной продукции.

Орловская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение в суд уголовное дело по факту незаконного оборота немаркированной табачной продукции. Как пояснили в ведомстве, местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

«По версии следствия, с декабря 2022 года по февраль 2023 года, женщина, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществляла незаконную деятельность по реализации немаркированных табачных изделий в крупном размере, – рассказали в Орловской транспортной прокуратуре. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий ее преступная деятельность пресечена, из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около 2 тысяч пачек сигарет на сумму более 200 тысяч рублей».

Уголовное дело будет рассмотрено в Заводском районном суде города Орла. Примечательно, что несколько дней назад этот же суд уже завершил рассмотрение подобного уголовного дела. Оно было заведено по той же статье на индивидуального предпринимателя. В пресс-службе суда пояснили, что ИП подыскал некоего гражданина, который занимается продажей крупных партий немаркированных табачных изделий на территории России. Бизнесмен договорился с ним о закупке табачных изделий без маркировки с целью их хранения и дальнейшей перепродаже по более дорогой цене.

«Встретившись с продавцом, ИП получил от него партию табачных изделий, упакованных в пачки, на которых отсутствовала обязательная маркировка, – рассказали в пресс-службе Заводского районного суда. – Всего индивидуальным предпринимателем было приобретено более 1600 пачек сигарет различного наименования общей стоимостью 276 864 рубля».

Нелегальные сигареты предприниматель хранил и реализовывал в одном из торговых киосков областного центра, «совершая тем самым умышленное преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности». В судебном заседании ИП полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»