Орловца оштрафовали за нападение на начальника отдела ГАИ

Неприятный инцидент произошел в деревне Знаменское.

Вступил в силу обвинительный приговор Болховского районного суда, вынесенный в первой инстанции в феврале этого года. Местный житель, являющийся индивидуальным предпринимателем, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Из материалов дела следует, что в дежурную часть поступил телефонный звонок. В деревне Знаменское на улице вспыхнул конфликт между несколькими местными жителями. Но звонивший просил даже не о том, чтобы их утихомирить. Он сообщил, что один из участников конфликта, приехавший дому на иномарке, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыл начальник местного отдела ГАИ совместно с участковым уполномоченным. Сотрудник Гоавтоинспекции пояснил суду, что когда они с коллегой приехали по вызову, то увидели, что между двумя мужчинами происходит конфликт. Те «стояли и держались друг за друга». Полицейские их растащили. Затем начальник отдела ГАИ подошел к водителю иномарки, чтобы взять объяснение «по своему материалу» – узнать, ездил тот на автомобиле в нетрезвом виде или нет.

Со слов полицейского, как только он взял свою папку и бланк объяснения, так получил удар по затылку. В ответ полицейский «сделал боевой прием – загиб руки за спину», на водителя надели наручники. Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал. По его версии, он никого не бил, а полицейский является другом мужчины, с которым у него вышла ссора. Однако изучив доказательства и допросив свидетелей, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

ИА «Орелград»